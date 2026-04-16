Világnézeti szembenállás: a pápa és Trump más utat lát a békéhez

Nem egyezik a békéről alkotott víziója Donald Trumpnak és XIV. Leo pápának. A nézeteltérésbe már Georgia Meloni olasz miniszterelnök is állást foglalt. A pápa épp 10 napos afrikai körútján igyekszik felhívni a világ figyelmét arra, hogy a háború csak pusztító következményekkel jár, az emberiséget építeni csak szeretettel lehet.

4 afrikai országot látogat végig a napokban Leó pápa, akinek eddigi nyilatkozataiból a béketörekvések előmozdítása tűnik elsőszámú üzenetnek, amelyet konkrét eseményekkel kapcsolatban is megfogalmaz.

A Reuters hírügynökségnek adott interjúban válaszolt Donald Trump által őt ért bírálatokra is. Az amerikai elnök már korábban is negatívan nyilatkozott a katolikus egyházfő bevándorlással kapcsolatos felszólalásairól. Trump most azt írta egy bejegyzésben a Truth Social oldalán, hogy Leó pápa gyenge a bűnözés elleni küzdelemben és szörnyű a külpolitikában.