Elindult a Gemenci Állami Erdei Vasút

Zakatol a történelem a Gemenci ártérben: elindult a nyári menetrend a Gemenci Állami Erdei Vasúton, ahol az idei szezonban is a térség ikonikus nosztalgia gőzöse, a 70 éves Rezét a főszereplő. Az október végéig tartó időszakban az utazók Közép-Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejét járhatják be a matuzsálemi korú, Erdélyből származó mozdonnyal, amely országos szinten is ritkaságnak számító élményt kínál a keskeny nyomtávú síneken.