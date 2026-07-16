Megrendítő vallomás: így búcsúzik Bonnie Tylertől a producere

Egy világhírű hang elhallgatott, de a történetek tovább élnek. Bonnie Tyler halála után zenésztársak és világsztárok százai búcsúztak tőle, mi pedig megszólaltattuk azt az embert, aki nemcsak a színpadon látta a legendát, hanem a stúdióban és a hétköznapokban is ismerte. David Mackay producer személyes emlékein keresztül idézzük fel Bonnie Tylert – az énekesnőt és az embert.

Az összetéveszthetetlen rekedtes hang, amely generációk himnuszává tette a Total Eclipse of the Heartot, elhallgatott. Bonnie Tyler 75 éves korában hunyt el.

Idén augusztusban koncertezett volna hazánkban, a Radar stábját szívélyesen fogadta volna egy interjúra, amit már nagyon vártunk. A találkozás azonban sajnos nem válhatott valóra.

David Mackay producer a kezdetek óta, 1974 óta mellette állt, egyengette útját.