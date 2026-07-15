Gazdasági csőd és fizetett tanú gyanúja: a Tisza-kormány valódi arca

A magyar belpolitika újabb töréspontjához érkezett. Szijjártó Péter lemondásával egy BYD-vezető veszi át a mandátumot, jelezve egy új korszak realitásait. Ezzel párhuzamosan a Tisza-kormány gazdasági intézkedései megbuktak: az üzemanyag ára mára drágább, mint a korábbi védett árfolyam.

A gazdasági kudarc mellett a morális válság is mélyül. Pócs János vendégünkkel elemezzük a súlyos gyanút, miszerint a DK és a Tisza egy fizetett tanúval próbált politikai botrányt kreálni.