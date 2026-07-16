Fel nem robbant lőszerek között épülhet Albánia új luxusparadicsoma

Luxusüdülő épülhet egy olyan mediterrán szigeten, ahol ma is aknák és fel nem robbant lőszerek rejtőznek a föld alatt és a tengerben. Az egykori katonai bázisnak számító albán Sazan-sziget a hidegháború egyik fontos erődítménye volt, most pedig a világ egyik legkülönlegesebb turisztikai beruházásának helyszíne lehet. De vajon biztonságossá tehető egy ilyen terület?

Kristálytiszta víz, érintetlen öblök és több száz bunkerből álló katonai erődítmény. Első látásra nehéz elhinni, hogy ugyanarról a helyről van szó. Albánia legnagyobb szigete, Sazan évtizedeken át szigorúan őrzött katonai terület volt, ahol a kommunista vezetés egy esetleges invázióra készült.



Bár a katonák már régen elhagyták a szigetet, a háború öröksége ma is ott rejtőzik a földben és a tengerfenéken. Mindez azonban nem akadályozza meg a nagyszabású turisztikai terveket. A szigetre luxusüdülőt álmodtak, a beruházás ugyanakkor komoly vitákat váltott ki a helyiek és a környezetvédők körében.

A kommunista időszakban Sazan az albán hadsereg egyik legfontosabb támaszpontja volt. A szigetet bunkerek, föld alatti alagutak és lőszerraktárak hálózták be, egy esetleges külföldi támadásra készülve. Bár a katonák már régen elhagyták a területet, a háború nyomai ma is ott rejtőznek a felszín alatt és a tenger mélyén.

A szakértők szerint éppen ez jelenti a legnagyobb kihívást a tervezett fejlesztés előtt. A robbanótestek nem egyetlen helyen találhatók, hanem a sziget több pontján és a part menti vizekben is, ezért egy esetleges aknamentesítés rendkívül összetett feladat lenne.