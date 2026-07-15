Szervezett kifosztás szolgáltatásnak álcázva: lecsapott a rendőrség az álszakikra

Több száz áldozata lehet annak a duguláselhárító hálózatnak, amelynek vezetői rács mögé kerültek. A PVMRFK nyomozása szerint a szervezetet a 47 éves N. Attila irányította, a beszedett pénzeket pedig a felesége kezelte. A gyanú alapján az online hirdető csoport a helyszínen indokolatlanul magas, egy esetben több mint 700 ezres, esetenként pedig milliós összegeket követelt az ügyfelektől.

A Riasztás stábja rejtett kamerával rögzítette, ahogy a szakemberek egy nagyjából 30 ezer forintos feladatért 177 ezer forintot akartak beszedni. A rendőrség felszámolta a hálózatot, az eset azonban komoly kérdéseket vet fel az online szolgáltatások biztonságával kapcsolatban.