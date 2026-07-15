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Cinikus védekezés a bíróságon: szexbalesetre hivatkozik az amerikai lányt elásó ír férfi

Megszületett a nem jogerős ítélet az ír férfival szemben, aki a vád szerint megfojtotta, majd elásta az amerikai turistát. A család a legszigorúbb büntetést követeli.

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Megszületett az elsőfokú, nem jogerős ítélet a 38 éves ír férfi ügyében, akit az amerikai Mackenzie Michalski meggyilkolásával vádolnak. A védelem – Magyar György ügyvéd közreműködésével – tragikus szexbalesetként keretezi a történteket, az ítélet ellen pedig fellebbeztek. 

Az ügyészség és a pszichológus szerint azonban a holttestet Szigligeten elásó, az interneten a test eltüntetése után kutató elkövető tette szándékos és megtervezett lehetett. A meggyilkolt nő családja a legszigorúbb büntetést követeli a társadalomra veszélyesnek tartott férfira.

 

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