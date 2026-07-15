Cinikus védekezés a bíróságon: szexbalesetre hivatkozik az amerikai lányt elásó ír férfi

Megszületett az elsőfokú, nem jogerős ítélet a 38 éves ír férfi ügyében, akit az amerikai Mackenzie Michalski meggyilkolásával vádolnak. A védelem – Magyar György ügyvéd közreműködésével – tragikus szexbalesetként keretezi a történteket, az ítélet ellen pedig fellebbeztek.

Az ügyészség és a pszichológus szerint azonban a holttestet Szigligeten elásó, az interneten a test eltüntetése után kutató elkövető tette szándékos és megtervezett lehetett. A meggyilkolt nő családja a legszigorúbb büntetést követeli a társadalomra veszélyesnek tartott férfira.