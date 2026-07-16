Sokakat érinthet: ebben az időben jóval nagyobb lehet a stroke veszélye

A viharos, változékony időjárás nemcsak a közérzetünkre lehet hatással, hanem egy friss hazai kutatás szerint a neurológiai sürgősségi esetek számát is érezhetően befolyásolja. A vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos időjárási helyzetekben több stroke-os és agyvérzéses beteg kerül kórházba.

Sokan érzik úgy egy-egy frontos, viharos napon, hogy megfájdul a fejük, rosszabb a közérzetük vagy nehezebben viselik a terhelést. De vajon tényleg hatással van az időjárás az egészségünkre? Egy friss hazai kutatás szerint igen – méghozzá jóval komolyabban, mint azt sokan gondolnák. A vizsgálat szerint a szeles, csapadékos, változékony időjárás idején jelentősen megugrik a stroke és más neurológiai problémák miatti sürgősségi ellátások száma. A kutatók szerint mindez nemcsak az egyéni egészség szempontjából fontos, hanem az egészségügyi rendszer terhelését is jelentősen befolyásolhatja.