Magyar gyökerek, olasz siker: az Illy kávédinasztia története

Aki szereti a kávét annak általában Olaszország jut eszébe először. A kávé szerelmesek szerint ugyanis a legfinomabb kávét az olaszok főzik. Közöttük pedig van egy híres család, amely magyar gyökerekkel rendelkezik és a leghíresebb kávé márka tulajdonosa lett mostanra. Illy Ferenc Temesvárról vándorolt ki Olaszországba. Stábunk az unokájával találkozott, és közben annak is utána járt, milyen kávát isznak az olaszok és a turisták.

Olaszország ugyan nem kávé termelő ország, mégis nagyon komoly kávé kultúrával rendelkezik. Az olaszok és a kávé közötti kapcsolat egy igazi szertartás. Maga a kávé 1570-ben érkezett Velencébe. Prospero Alpini orvos és botanikus hozta el az első zsákot Keletről. Kezdetben gyógyszertárakban árulták, majd 1683-ban megnyílt az ország első nyilvános kávézója.1720-ban már Firenzében nyitottak irodalmi kávézót. Azóta a siker töretlen és számos verziót, ízt fejlesztettek ki a kávé imádók részére.

Ha pedig kávéról van szó, akkor mi magyarok is büszkék lehetünk. Az olaszok egyik legkedveltebb kávéja ugyanis egy magyar család nevét viseli. Illy Ferenc 1892-ben született Temesváron, ami akkor épp Magyarországhoz vagyis az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. Az első világháború azonban Olaszországig vitte és Triesztben alapította meg a nevével fémjelzett kávé manufaktúrát 1933-ban. Unokája Andrea Illy, a családról mesélt a Hír TV-nek.