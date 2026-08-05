A tartós aszály a vadállományt is veszélyezteti

A hosszan tartó aszály már nemcsak a növényzetet, hanem a vadállományt is egyre súlyosabban érinti. A Mecsekben kiszáradó patakokkal, kiégett gyepekkel és egyre nagyobb táplálékhiánnyal küzdenek az erdő lakói. A vadásztársaságok ezért rendszeresen vizet szállítanak az erdei itatókhoz, miközben arra is figyelmeztetnek: a víz és az élelem után kutató állatok egyre gyakrabban jelenhetnek meg a lakott területek közelében és az utak mentén is.

Az üzekedési időszak miatt az állatok a nagy hőség ellenére is aktívabbak, ezért a vadásztársaságok fokozott óvatosságra kérik az autósokat.