A forróság és a szárazság átformálhatja a magyar erdőket

A nagy forróság mellett a szárazság és az aszály, ami ma leginkább veszélyezteti a fákat. Ennek nyomait már láthatjuk a magyar erdőkben. 20-30 év múlva pedig már más képet fognak mutatni az erdők: még ennél is kisebbre nőhetnek a fák, és a bükkös is csak az északi, hűvösebb völgyekben fordulhat majd elő.

A mérések alapján az idei a tizedik legmelegebb július lett 1901 óta Magyarországon. Sőt, csapadék sem érkezett, az országos országos átlag a beérkezett adatok alapján mindössze 19,8 milliméter volt, ami 73 százalékkal maradt el az átlagtól.