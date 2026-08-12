Kiemelt videók

A forróság és a szárazság átformálhatja a magyar erdőket

A mérések alapján az idei a tizedik legmelegebb július lett 1901 óta Magyarországon.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A nagy forróság mellett a szárazság és az aszály, ami ma leginkább veszélyezteti a fákat. Ennek nyomait már láthatjuk a magyar erdőkben. 20-30 év múlva pedig már más képet fognak mutatni az erdők: még ennél is kisebbre nőhetnek a fák, és a bükkös is csak az északi, hűvösebb völgyekben fordulhat majd elő. 
A mérések alapján az idei a tizedik legmelegebb július lett 1901 óta Magyarországon. Sőt, csapadék sem érkezett, az országos országos átlag a beérkezett adatok alapján mindössze 19,8 milliméter volt, ami 73 százalékkal maradt el az átlagtól.

Továbbiak a témában