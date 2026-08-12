Kánikula helyett 11 fok: különleges barlang lett a hőség elől menekülők célpontja

Miközben Európa nagy részén tombol a hőség, Bosznia-Hercegovinában egy különleges szélbarlang nyújt felüdülést a kánikula elől menekülőknek. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő barlangban egész évben mindössze 11 Celsius-fok van. A föld alatti járatrendszer azonban nemcsak kellemes klímája miatt nyújt különlegességet.

Nem véletlen, hogy a nyári hőhullámok idején egyre többen keresik fel, a különleges természeti értékek védelme érdekében - azonban egyszerre legfeljebb csak 80 látogató léphet be ide.

A barlang nevét az állandó légáramlásról kapta: a járatokban folyamatosan érezhető a hűvös szél, amely még a legforróbb nyári napokon is természetes menedéket kínál a látogatóknak.

A föld alatti járatrendszer azonban nemcsak kellemes klímája miatt különleges. A tudósok több mint két évszázada kutatják élővilágát, amely a világ egyik leggazdagabb barlangi ökoszisztémájának számít.