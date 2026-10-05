Csiki Laura diadalmaskodott az idei Nemzeti Vágtán

Csiki Laura nyerte az idei Nemzeti Vágtát. A szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban megtartott eseményen 15 előfutamon, 60 település lovasa méretett meg a hétvégén. Emellett huszárgyerek, kishuszár, fogat és Nemzetközi Lovas Díszegységek kategóriában is győztest hirdettek.

Újra a lovak és a huszár hagyományok kerültek középpontba Szilvásváradon. A Lipicai Lovasközpont adott otthont a 19. Nemzeti Vágtának. Az eseményt számos kísérőprogram színesítette. Lovas akrobaták és hagyományőrző egységek váltották egymást.