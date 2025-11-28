Lemezbemutató koncert lesz december 5-én az Udvari Kamaraszínházban

Egy különleges este, ahol a zene és a költészet közös nyelven szólal meg. Orbán Bori és Dóka Attila Reszket a világ című első albuma most először csendül fel élőben az Udvari Kamaraszínházban, egy bensőséges, lírai hangulatú koncerten. A művek egy éven át formálódtak Dóka Attila költő és zeneszerző műhelyében, aki rendkívüli empátiával, mély emberismerettel és finom zenei érzékkel teremtette meg azt a hangzásvilágot, ahol a vers és a dallam egybefonódik. Az album teljes egészében Orbán Bori hangjára és személyiségére épül – olyan kompozíciók gyűjteménye, amelyek kifejezetten az énekes-színésznő számára születtek. A Reszket a világ az emberi kapcsolatok, az elengedés, a vágy és a szeretet zenei tükre.