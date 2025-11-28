Magyar Művészeti Akadémia: a csendes hősöket ünnepelték

Azok, akik tanítanak, vagy csendes tudományos kutatást végeznek, gyakran láthatatlanok maradnak, pedig nélkülük nincs jövő és nincs magyar kultúra sem. A Magyar Művészeti Akadémia ünnepsége éppen ezért volt felemelő, ahol a Művészetelméleti Tagozat átadta az elismeréseket azoknak, akik A nagy betűs művészettel nem öncélúan, hanem szolgálatként foglalkoznak. A díjazottaknak jár a tisztelet a felbecsülhetetlen értékű küldetésükhöz, hiszen vidéken és a határon túl is sokszor heroikus munka az amit ők végeznek, miközben alázatos művészetre nevelési munkát folytatnak a zajos világ ellenében.

Magyar Művészeti Akadémia – A csendes szolgálat ünnepe

A díjazottak névsora önmagában is garancia a minőségre: Dr. Entzné Tőkés Emese, a Kiss házaspár, Kovrig Anna Magdolna, Turós-Máté Kinga Réka és V. Péter Mária mellett olyan legendák is elismerést kaptak, mint Döbrentey Ildikó és Levente Péter. Lovász Irén Kossuth-díjas néprajzkutató laudációja pontosan fogalmazott: a mese és a játék titkának átadása a legnemesebb feladat. Ők azok, akik nem a percnyi sikerért, hanem a közösség lelki gazdagodásáért dolgoznak nap mint nap, sokszor nehéz körülmények között, kis falvakban vagy éppen határon túli területeken. Ez az elismerés üzenet a fiataloknak is: érdemes hinni az értékteremtésben, mert a valódi teljesítmény előbb-utóbb utat tör magának.

