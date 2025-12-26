A legarchaikusabb magyar hagyomány

A regölés a legarchaikusabb pogány rítusunk, amely később a keresztény hagyományokkal élt együtt.

A téli ismertebb népszokások mellett vannak olyanok is, amelyek nyomait nem az ország egész terültén találjuk, sőt sokkal kevéssé gyakorolt hagyományok. Ilyen a legarchaikusabbnak tartott regölés is.

Esetenként furulya is és más népi hangszerek is csatlakoztak a regös csapathoz, de voltak olyan vidékek ahol csupán az emberi hanggal adták elő a regös játékot.

A magyar népi hagyományok zöme még a pogány hitvilágból maradt fenn, azonban minden ilyen szokás szépen beilleszkedett a keresztény tradíciókba.