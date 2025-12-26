Ezt a különleges magyar hagyományt Nyugat-Európában már nem is ismerik

A népi szokásainkban a névnapi köszöntők is előkelő helyett kaptak, számos gyönyörű köszöntő dallal.

A névnapok megtartása, a névnap köszöntés egy kifejezetten kelet-európai hagyomány, Nyugat-Európában már nem ismerik a névnapozás ünnepét.

Magyar területeken azonban gazdag kultúrája alakult ki a névnapozásnak: a tradicionális keresztnevekhez kötődően számos köszöntőnóta és népi dal maradt fenn. Vannak köztük lassabb, balladisztikus énekek, de a népi humor sem hiányzik a repertoárból.

A névnapi dalok sokszor annyira beépültek a közösségek életébe, hogy könnyedén átírhatóak voltak más nevekhez. A népszáján kialakult köszöntőkben egyszerűen helyettesítették az eredeti nevet, így szinte bárkit személyre szabottan lehetett énekkel köszönteni.