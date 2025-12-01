Szellemi szuverenitás: Orbán Balázs új kötetét mutatták be az MCC-ben

Hol húzódik a határ a tudomány és az ideológia között? A Mathias Corvinus Collegium és a Mandiner rendezvényén erre keresték a választ. Orbán Balázs új könyve iránytű a szellemi útkeresésben: a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a tudományos szabadság nem jelenthet mentességet a nemzeti felelősség alól.
A szellemi élet legfontosabb kérdéseit feszegették az eseményen, ahol Orbán Balázs új kötetének apropóján a tudományos szabadság valódi jelentése került terítékre az MCC és a Mandiner közös szervezésében. A diskurzus során a miniszterelnök politikai igazgatójának gondolatai világítottak rá a politika befolyásáról szóló vitákra, amiről a helyszínen tartózkodó tudósítónk, Palányi Nóra is beszámolt.