Szellemi szuverenitás: Orbán Balázs új kötetét mutatták be az MCC-ben

Hol húzódik a határ a tudomány és az ideológia között? A Mathias Corvinus Collegium és a Mandiner rendezvényén erre keresték a választ. Orbán Balázs új könyve iránytű a szellemi útkeresésben: a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a tudományos szabadság nem jelenthet mentességet a nemzeti felelősség alól.