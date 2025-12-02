Gyászol az ország: 55 évesen elhunyt az ezerarcú Kálloy Molnár Péter

Mély megrendüléssel fogadta a hírt a közönség és a szakma, hiszen Kálloy Molnár Péter személyében egy pótolhatatlan ikont veszítettünk el. A magyar színművészet ezerarcú zsenije mindössze 55 évesen, rövid lefolyású betegség következtében hunyt el, pedig Harsányi Levente néhány hete még közösen lépett vele színpadra, ahol nyoma sem volt a tragédiának. Az Üvegtigris felejthetetlen karaktere és az improvizálás egyik koronázatlan királya emberfeletti erőről tett tanúbizonyságot, hiszen az utolsó hetekben is teljes elhivatottsággal tette a dolgát, hogy ne terhelje kollégáit a fájdalmával.