A tábornok bukása: Bilincsben végezheti a volt vezérkari főnök? – Budai Gyula kitálalt

A botrány dagad, és Ruszin-Szendi Romulusz ügye most lépett a vörös zónába. A rendőrségi minősítés szigorodott: már garázdaság bűntette a gyanú, amire Budai Gyula hívta fel a figyelmet. A tét hatalmas, hiszen ez a cselekmény akár három évig terjedő börtönbüntetés kiszabását is jelentheti. A volt vezérkari főnök gyanúsítása nem játék, és ellentétben a Tisza Párt vezérével, itt Magyar Péter mentelmi joga nem védi a gyanúsítottat. Nem véletlen a fegyver bevonása sem, hiszen a hatóságok nem kockáztatnak egy ilyen súlyos eljárásban.

Olyan ez, mint amikor a tábornokból közlegény lesz a fogdában. A csillagok lehullottak a váll-lapokról, maradt a gyanúsítotti pad. Budai Gyula szerint a fegyver visszatartása a legbiztosabb jele annak, hogy a rendőrség nem viccel. Míg mások a mentelmi jog mögé bújva "diszkóznak", addig a volt főkatonának szembe kell néznie a valósággal. A törvény előtt mindenki egyenlő, de van, aki egyenlőbb – Ruszin-Szendi most nem tartozik a kiváltságosok közé.