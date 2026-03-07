Adás
Megnőtt a terrortámadások veszélye az Európai Unióban
2 perc
2 perc
Ötszáz hadifoglyot cserél ki Ukrajna és Oroszország
4 perc
4 perc
Irán felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen
3 perc
3 perc
Szijjártó Péter: Minket senki sem fenyegethet meg, magyar fiatalok nem mennek az ukrán frontra
2 perc
2 perc
Antal Szabolcs: A háborúba való belesodródást csak egyszer kell elrontani
3 perc
3 perc
Széles Diána: Ha odalesz a szabadságunk, akkor a biztonságunkat áldozzuk fel
1 perc
1 perc
Zuglóban a helyzet változatlan: kétes üzelmek a láthatáron
1 perc
1 perc
Sáros a Tisza Párt nyíregyházi jelöltjének keze? - Csontvázak dőlhetnek ki a szekrényből
1 perc
1 perc
Olajozott hadművelet - a Tisza Párt nem látja a fától az erdőt, valótlanságtól a valóságot
1 perc
1 perc
Vezércikk - Lekapcsolták az ukránok aranykonvoját!
2 perc
2 perc
Péntek 8 - Ukrajna árnyéka a magyar politikában?
2 perc
2 perc
Hadházy hallgat, a polgármester titkolózik: Így tussolná el a baloldal a zuglói botrányt?
HírTv
Belföld
Hankó Balázs
Vásárosnamény
egyetem
Hankó Balázs: A magyar jövő újabb pillérét jelenti az egyetemi képzés létrehozása Vásárosnaményban
A témáról Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nyilatkozott.
23 órája
