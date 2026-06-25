Érkezik a 34. Gastroblues Fesztivál Paksra

A július 3. és 5. közötti főnapokon a látogatók nemcsak a blues „gyógyító erejét” és spirituális mélységeit tapasztalhatják meg a technokrata világ zajában, de olyan hazai legendák mellett, mint a Takács Tamás Blues Band, egy igazi világklasszist is köszönthetnek: a fesztiválon fellép az Egyesült Királyság mindössze 22 éves csodagyereke, Toby Lee is, akit a szakma a műfaj jövőbeli szupersztárjaként emleget. A feszült és sodró ritmusok után a vasárnap az önzetlenségé lesz: az immár hagyományos jótékonysági főzőverseny teljes bevételével a kárpátaljai Visk közösségét támogatják a szervezők és a vendégek.