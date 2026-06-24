Kétezer évet repültek vissza az időben Pécsett

Pécsett közel 1900 évet utazhattak vissza az időben az érdeklődők. A római kori forgatag megmutatta, milyen lehetett az élet ezen a vidéken a birodalom idején. A bemutatók és kézműves standok között a gasztronómia is fontos szerepet kapott: az ételekért többek között a Vatikán egykori kertésze, Reali Alessandro felelt, aki ma már magyar feleségével él Pécsett. Ezúttal egy különleges fogással, pinzával készült, amely a pizza ősi elődjének számít.

A rendezvényre még Rómából is érkeztek hagyományőrzők, hogy hitelesen mutassák be az egykori viseleteket és mindennapi szokásokat.

Érdekesség, hogy bár Pécs a római korban nem számított katonai központnak, a település már a 2. század elején létezett, és Hadrianus császár idején városi rangra emelkedett. Municipiumként fejlődött igazán, és a mai belváros egyes részei máig őrzik a 2–3. századi városszerkezet nyomait.

Pécs római kori elődje, Sopianae késő római ókeresztény temetője 2000-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára. A feltárt leletegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak korakeresztény temetkezési építészetét és művészetét.

A kétnapos római forgatag a nemzetközi #RomansWineDanube projekt keretében valósult meg, melynek célja a Duna menti régió római kori örökségének bemutatása és közös népszerűsítése.

