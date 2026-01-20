20 éves a Magyar Fiatal Tudósok Társasága

2025-ben rekordszámú nevezés érkezett az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára, az OTIO-ra. A Tudományos Olimpia kifejezetten a középiskolás diákok fejlesztési és kutatási tevékenységét támogatja.

A középiskolai innovációs versenyt még 1988-ban az Európai Unió hívta életre az ígéretes fiatal tehetségek megmérettetésére. A tudományos olimpia megrendezése segíti a fiatalok figyelmét a műszaki és természettudományok, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére irányítani.

Ivánka Gábor 2005-től társadalmi munkában a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának, a MAFITUD-nak alapító vezetője, és 2009-től az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottságának is tagja. Tizenöt éve önkéntes munkában, aktívan vesz részt a magyar fiatal tehetségek szakmai felkészítésében a nemzetközi versenyekre.

De hogyan kerülnek a fiatalok a tudományos versenyre? A gimnáziumok tanárai fedezik fel és motiválják tehetséges diákjaikat. Évről évre egyre többen jelentkeznek az innovációs diák olimpiára, 2025-ben rekordszámú jelentkezés érkezett a versenyre. De a megmérettetésen túl a MAFITUD követi az OTIO-hoz kötődő kiváló fiatal fejlesztők, később szakemberek életútját, tapasztalatait és jövőbe mutató gondolatait. Párbeszédre, együttműködésre ösztönzi őket, és arra, hogy a korábbi tudományos diák olimpia nyertesei, akik azóta sikeres vállalkozásokat építettek, segítsék a kezdő fiatal tehetségeket.

A tudomány és a fejlesztések szárnyalásához, mindenképpen szükségesek a jó szakmai kapcsolatok, együttműködések, amit a tudományos érdeklődésű diákok készen kapnak az OTIO-val és a MAFITUD-dal. A diák olimpia, és az ott szereplő kis tudósok és tehetségek okot adnak az örömre, hiszen a szakemberek is azt látják, hogy egyre többen szeretnének valamilyen módon segíteni vagy fejleszteni a világunkat, az orvostudomány, kémia, vagy éppen a technológiai újítások terén.