Mit ad nekünk az Éneklő Nemzet Program?

Népdalaink és közös dallamaink nem csupán hagyományainkat őrzik, hanem élő kapcsolatot teremtenek múlt és jelen között. Az együtt éneklés egyszerre identitásélmény és közösségi erő, legyen szó iskolai énekóráról, kórusokról vagy családi ünnepekről. Az Éneklő Nemzet kezdeményezés ezt az élő hagyományt kívánja újraerősíteni, és arra hív mindenkit, hogy merjen közösen énekelni - határok nélkül, szívből. A cél nem csak a zenei élmény, hanem a közösségek újjáépítése és megerősítése is.