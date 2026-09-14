Visszatért a baromfipestis Magyarországra, 220 ezer csirkét tartó állományt érint a fertőzés

A Nébih laboratóriuma megerősítette a baromfipestis jelenlétét két fülöpházi brojlercsirke-állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő-, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfitartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette a baromfipestis-vírus jelenlétét két brojlercsirke-állományban a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán – közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.