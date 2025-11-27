A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének fenntartásában

Sajnálatosnak nevezte a miniszterlenökséget vezető miniszter, hogy hat év balliberális városvezetése után a főváros csődjéről kell beszélni, de a kormány elkötelezett Budapest mellett. Azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítsa a fizetésképtelenséget.

Gulyás Gergely: "A kormány belép és biztosítja a város működőképességét ebben az esetben. Nyitottak vagyunk arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak, minden más technikai részletet is hajlandóak vagyunk tisztázni."