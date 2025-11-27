NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének fenntartásában

A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének fenntartásában

Budapest nem lehet működésképtelen - jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: a kormány továbbra is elkötelezett a fővárosiak mellett.

  • Hírek
  • 16 órája
  • Frissítve: 14 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Sajnálatosnak nevezte a miniszterlenökséget vezető miniszter, hogy hat év balliberális városvezetése után a főváros csődjéről kell beszélni, de a kormány elkötelezett Budapest mellett. Azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítsa a fizetésképtelenséget. 

Gulyás Gergely: "A kormány belép és biztosítja a város működőképességét ebben az esetben. Nyitottak vagyunk arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak, minden más technikai részletet is hajlandóak vagyunk tisztázni."

 

 

Továbbiak a témában