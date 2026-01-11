Miközben a Tisza Párt elvenné, a kormány százezreket hagy a magyar családok zsebében

A számok nem hazudnak, a kormány intézkedései telitalálatnak bizonyultak: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online rendszere valósággal izzik, eddig 33 ezren igényelték a megduplázott családi adókedvezményt. Ez nem könyöradomány, hanem befektetés a jövőbe, amit Koncz Zsófia államtitkár Európa legnagyobb adócsökkentési programjának nevezett. Ahogy a riportban megszólaló Szilvia is mondta: ez a pénz biztonságot jelent, és a gyerekek jövőjét építi. Pár kattintás az egész, és a januári fizetés már vastagabb lehet, hiszen a 40 év alatti kétgyermekes, és a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége is elérhető. Aki most halogat, az a saját pénztárcájának ellensége, hiszen a megduplázott összeggel a családok életszínvonala érezhetően emelkedik.