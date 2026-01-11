"Nem a ló lába, az egész ló kilóg" – Kovács Zoltán brutálisan helyretette a hóban pózoló tiszásokat

Ma este a Bayer Show stúdiójában nem lesz mellébeszélés. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár érkezik, hogy helyretegye a rendkívüli időjárás árnyékában zajló politikai cirkuszt. Miközben az ország a fagyos elemekkel küzd, a Tisza Párt úgy döntött, hogy a hóhelyzetet is olcsó politikai haszonszerzésre használja fel. Az államtitkár a műsorban egyetlen zseniális mondattal semmisítette meg a baloldali próbálkozásokat: "Nemcsak a ló lába, hanem az egész ló kilóg." Kovács Zoltán szerint ugyanis a tűzifával való pózolás és a látványos segítőkészség valójában egy tisztességtelen politikai performansz, ami csak arról tanúskodik, hogy az ellenzéknek lövése sincs arról, hogyan kell működtetni az állami rendszereket egy krízishelyzetben.