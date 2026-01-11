Patkányozás után birkázás: a Tisza Párt szerint a magyar ember túl buta a megváltáshoz

A történelem ismétli önmagát, csak a szereplők cserélődnek a baloldali "Ki tud nagyobbat rúgni a magyarokba?" versenyen. Most éppen a Tisza Párt iratkozott fel a dicsőségtáblára egy egészen elképesztő, már-már "gyilkosan" őszinte baklövéssel. Jakab Zsuzsanna, a párt újpesti jelöltje a legnagyobb jóindulattal sem vádolható túlzott konspirációs képességekkel, ugyanis saját maga osztotta meg azt a videót, amin feketén-fehéren virít a belső oktatóanyag tézise: "Túl birka a magyar ember". Zsigmond Barna Pál államtitkár joggal akadt ki: ez nem nyelvbotlás, ez a párt DNS-e. A "szeretet és béke" pártja a színfalak mögött láthatóan úgy tekint a választókra, mint terelgetni való jószágra, akiknek elég némi abrak, és nem kérdeznek semmit. Hiába próbálták kitakarni, a technika ördöge és a mérhetetlen amatőrség győzött: a lekezelő mondat ott virít a papíron.