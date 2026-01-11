James Bond-filmet néztek a brit kormánynál? Putyin elrablását tervezik a londoni "zsenik"

Úgy tűnik, a ködös Albionban a tea mellé valami erősebbet is felszolgáltak a legutóbbi kormányülésen, mert a brit védelmi miniszter legújabb ötlete még a legvadabb akciófilmeket is megszégyeníti. A terv egyszerűnek tűnik, mint a faék: elrabolná és elszámoltatná Vlagyimir Putyint. Nem, ez nem egy Monty Python-szkeccs, hanem a véresen komoly(talan) nyugati geopolitika mai állása. Miközben az orosz hadsereg nem papírmasé tankokkal vonul, Londonban arról ábrándoznak, hogy egy huszárvágással – vagy inkább egy titkosszolgálati akcióval – megoldják a konfliktust. A Paláver műsorában is joggal merült fel a kérdés: vajon a realitásérzék teljesen kiveszett a nyugati döntéshozókból, vagy csak a háborús uszítás lépett egy új, pszichiátriai esetnek beillő szintre?