A brüsszeli elit a multik profitjáért küldené a vágóhídra a fiainkat – Orbán Balázs videója sokkoló

Hátborzongatóan őszinte videót osztott meg Orbán Balázs a közösségi oldalán, amelyben lerántja a leplet a ránk leselkedő végzetes veszélyről. A miniszterelnök politikai igazgatója kimondta azt, amitől a brüsszeli elit a legjobban fél: "Veszélyes időkben nem kockáztathatunk, csak biztosra mehetünk." A helyzet ugyanis drámai: reális esély van arra, hogy a szomszédunkban dúló konfliktus Európa-Oroszország háborúvá eszkalálódik. De amíg a józan emberek a békéért imádkoznak, addig a brüsszeli bürokraták és a Tisza Párt zsoldosai mintha egy valóságshow-t néznének. A globalista érdekeket kiszolgáló vezetés számára a háború ugyanis nem tragédia, hanem üzlet. A multik profitja fontosabb, mint az, hogy egész generációk halnak meg a frontvonalakon. Ők a fűtött irodákból tologatják a hadseregeket, mint valami beteg társasjátékban, miközben az európai emberek érdekeit nagy ívben figyelmen kívül hagyják.