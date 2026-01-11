Demokrácia tiszás módra: migránsok be, újságírók kussba

Úgy tűnik, a Tisza Párt egyszerre akarja elhozni a harmadik világot és az ötvenes éveket Magyarországra. Miközben Kéri László, a párt házi politológusa arról értekezik, hogy a migráció remek megoldás a demográfiai gondokra (mert a magyar gyerekek helyett nyilván egyszerűbb bevándorlókat importálni), addig Magyar Péter a sajtószabadság elleni keresztes hadjáratát folytatja. A "messiás" nem tűri a kritikát: bírósági úton tiltatta be a Bors különszámát, amely a párt gazdasági terveiről rántotta le a leplet. A pikantéria? A lapot betiltó bírónő neve szerepel a Tisza Párt aktivista-listáján. Eközben Brüsszelben a tiszás képviselők lelkesen megszavazzák a migrációs paktum finanszírozását, bizonyítva, hogy a határvédelem náluk csak úri huncutság.