A baloldal még mindig miniszterelnökösdit játszik, miközben Orbán Viktor a nemzet megmaradásáról beszél

A politika nem valóságshow, bár egyesek annak hiszik. A Csörte legfrissebb adásában a vendégek górcső alá vették Orbán Viktor fajsúlyos kijelentését, amely a Fidesz kongresszus csúcspontja volt: "Sorsot választunk, nem miniszterelnököt". Ez a sorsválasztás nem puszta retorikai fordulat, hanem a kőkemény realitás. Miközben a baloldali reakciók kimerülnek a szokásos diktatúrázásban és a miniszterelnök-jelölt körüli casting-cirkuszban, a kormányfő a lényegre tapintott. Itt nem arról van szó, ki ül a bársonyszékbe, hanem arról, hogy lesz-e még magyar szuverenitás, vagy beolvadunk egy birodalomba. A vitában a patrióta álláspont egyértelmű volt: a tét a túlélés, nem a pozíciók.