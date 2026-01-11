A fűtött szobából könnyű, de kint emberek halnak meg: ébredjünk fel, mielőtt késő lesz!

Sötét árnyékot vet a tél Nógrád megye hétköznapjaira. A híradások ismét egy szívszorító esetről számoltak be: Mátranovák határában, a szabad ég alatt találtak rá egy helyi nő holttestére. Három nap, három áldozat – ez a fagyhalál kegyetlen mérlege a térségben. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálódik, ami arra utalhat, hogy talán mulasztás is történhetett. Molnár Péter tudósítása rávilágított a rideg valóságra: a mínuszok ölnek. De van egy fegyverünk a hideg ellen, ami erősebb a télikabátnál: az összefogás. Most vizsgázunk emberségből. Nem lehetünk annyira elfoglaltak, hogy ne vegyük észre, ha a szomszéd kéménye nem füstöl, vagy ha valaki földön fekszik az utcán.