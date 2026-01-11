Zaciba csapnád a jövődet? Herr Weber már alig várja, hogy a frontra küldjön!

Ideje felébredni a rózsaszín ködből, mielőtt a hadigazdaság rideg valósága arcon csapja a "messiás-váró" ifjúságot. Herr Weber, a bajor háborús uszító nem titkolja: neki katonák kellenek és pénz, méghozzá a tiétek. A Sajtóklub legfrissebb adásában a kíméletlen igazság kerül terítékre: a Tisza Párt nem más, mint egy "baloldali újrahuzalozás", egy ócska társasjáték, ahol a tét a magyar fiatalok élete. Aki rájuk szavaz, az gyakorlatilag önként sétál be a zálogházba, hogy "zaciba vágja" a saját jövőjét. Az Ukrajna számára folyósított hadikölcsönök visszafizetése ugyanis nem Manfred papa nyugdíjából fog menni, hanem a mostani húszévesek zsebéből – ha egyáltalán túlélik a kalandot, amit Brüsszel szán nekik.