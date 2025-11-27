Átalakítaná a társadalombiztosítási rendszert és megszüntetné a jelenlegi, állami alapú modellt a Tisza Párt + videó

Az SZDSZ-es egészségügyi miniszter 2006-ban,a szocialista kormányzás alatt jelentette be, hogy döntöttek a vizitdíjról, amit egy évvel később a második Gyurcsány-kormány vezetett be. A vizitdíj eltörlése érdekében akkor a Fidesz indított népszavazást. A Gyurcsány-párti Komáromi Zoltán pedig 2008-ban tűnt fel először a nyilvánosságban, amikor a vizitdíj mellett kampányolt.

Komáromi Zoltán háziorvos: ,,Hogyha végre jött egy rendszer, amivel kicsit kaptunk, levegőhöz jutottunk, mert ez nem egy akkora összeg ez az évi 7-8 milliárd forint ebben a kasszában, hogy most mindenki dúsgazdag lett tőle.”