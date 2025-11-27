Káosz baloldalon, béke jobboldalon: ez történt a mai napon

A mai nap tökéletes látleletet adott a magyar politika két pólusáról, hiszen a napi hírösszefoglaló legmegdöbbentőbb eleme egyértelműen a Tisza megszorító csomag kiszivárgása és Magyar Péter agresszív viselkedése, aki Jászkiséren már a sajátjait sem kímélte. Eközben Budapesten Karácsony Gergely tehetetlensége miatt fenyeget a fizetésképtelenség, miközben Brüsszelben tovább tombol a háborús pszichózis, és a brüsszeli elit döntései továbbra is Ukrajna feneketlen kútjába öntik a pénzt, ezzel szemben Orbán Viktor békemisszión dolgozik, hogy hazánk kimaradjon az őrületből.