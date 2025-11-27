Lázadás Erzsébetvárosban: a lakók elszakadnának a drognegyedtől

A kialakult tarthatatlan állapotok miatt Erzsébetváros jövője bizonytalanná vált, hiszen a belső kerületrész lakói szerint a terület mára teljesen élhetetlen. A BP Műhely szakmai javaslatai között szerepel az egységes 22 órás záróra bevezetése is, ám a lakossági ellenállási mozgalom már radikálisabb lépéseket tervez, mivel a forgalomkorlátozások hatására és a történelmi belváros szisztematikus lezüllesztése miatt a helyieknek elfogyott a türelme.

Erzsébetváros kábítószer és parkolási sarc

A helyzet drámai: Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke szerint a Kazinczy utca éjszakánként „kábítószer-dílertől kábítószer-dílerig, kiskorú prostituáltig” tartó pokollá változik. Miközben a buliturizmus mindent letarol, az önkormányzat a lakókat bünteti: a parkolási díjakat cinikus módon a tizenhétszeresére, 2200-ról 36 ezer forintra emelték, miközben parkolóhelyek százait szüntették meg értelmetlen sávlefestésekkel. Nem csoda, hogy felmerült a szecesszió gondolata: a belső részek inkább csatlakoznának az V. vagy a VI. kerülethez, csak hogy megszabaduljanak a jelenlegi vezetéstől. Ez nem polgári engedetlenség, hanem önvédelem a befektetői hiénák ellen, akiknek a profit fontosabb, mint a rituális fürdők és zsinagógák szakrális csendje.

