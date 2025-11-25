Orbán Viktor: Ha baloldal, akkor megszorítás – A Tisza-program a munka és a családok büntetésére épül

A gazdaságpolitika nem csupán számok halmaza, hanem értékválasztás. A Tisza Párt kiszivárgott, több száz oldalas tervezete egyértelműen kijelöli az irányt, a növekedés ösztönzése helyett a masszív elvonást választanák. A dokumentumok szerint évi 1300 milliárd forintos megszorító csomaggal, vagyonadóval és progresszív adóztatással terhelnék meg a magyar társadalmat, ami szakértők szerint a középosztály és a vállalkozások ellehetetlenüléséhez vezetne.
Az Index birtokába került dokumentumok alapján a Tisza Párt gazdasági programja egy radikális, baloldali ihletésű fordulatot vetít előre, amelynek középpontjában az állami bevételek növelése áll – nem a gazdasági növekedésből, hanem a lakosság és a vállalkozások megsarcolásából.
A célkeresztben: A középosztály
A tervezet egyik legfajsúlyosabb eleme a vagyonadó bevezetése. Bár a kommunikációban a "milliárdosok" megadóztatásáról volt szó, a valóságban az 500 millió forintos értékhatár (amelybe az ingatlan, a cégérték és a megtakarítás is beleszámít) a magyar középvállalkozói réteget és a tehetősebb középosztályt sújtaná.
Molnár Dániel vezető elemző szerint ez a lépés a vállalkozási kedv ellen hat: aki munkát ad és értéket teremt, azt büntetik. A 6,5 százalékos adókulcs és a NAV "totális offenzívája" a vagyonfelmérésre olyan adminisztratív és pénzügyi terhet jelentene, ami tőkekivonáshoz és a gazdaság kifehéredésének megfordulásához vezetne.
Adóemelés és a családok büntetése
A csomag nem áll meg a vagyonadónál. A tervek között szerepel:
Ezek az intézkedések Orbán Viktor miniszterelnök szerint a klasszikus baloldali válságkezelést idézik: "Ha baloldal, akkor megszorítás." A következmények súlyosak lehetnek, a családtámogatások leépítése tovább rontaná a demográfiai mutatókat, a vállalati terhek növelése pedig csökkentené a beruházásokat és a munkahelyek számát. A Tisza Párt programja a jelek szerint nem a "saját lábra állást", hanem az állami elvonást és az újraelosztást tekinti elsődlegesnek, feláldozva ezzel a versenyképességet.
Forrás: Magyar Nemzet
Fotó: Hatlaczki Balázs/PS