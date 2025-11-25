NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor: Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, így kezdik + videó

A miniszterelnök a kiszivárgott Tisza-terv részleteire reagált.

  • 2025. november 25., kedd 12:00
