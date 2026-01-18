Orbán Viktor nagy terve – így alakítaná át az országot a kormány

Csaknem tízmillió magyar jövőjéről kell gondoskodnia a kormánynak a következő ciklusban - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: ennek az első lépése az átlagbér egymillió forintra emelése és a minimálbér kiegészítése.

A miniszterelnök elmondta: miután gondoskodtak az idősekről, azokra is figyelnek, akik jelenleg dolgoznak. A mezőgazdaságban korábban nem tudtak annyi támogatást adni, amennyit akartak, de ezen is változtatnak.

A világháborúkat Magyarország elvesztette, így nem tudott gondoskodni jövőjéről - hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: a területével együtt az ország az energiahordozóit is elveszítette, most vissza kell szerezni a szuverenitást az energiaszektorban.

Mindent fel kell használni, ami az ország javára lehet

- hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette: azon is dolgoznak, hogy a mesterséges intelligenciát hasznosan tudják beépíteni az oktatásba és a magyarok életébe egyaránt.

