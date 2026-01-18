Összeomlott a Tisza-sztori: Szimon Renáta vallomása porrá zúzta Magyar Péter rágalomhadjáratát

A Vác Online újságíróját akadályozta munkájában a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje pár nappal ezelőtt, amikor a riporter egy korábbi, váci lakosokat érintő kijelentéséről kérdezte. Szimon Renáta válaszok helyett azonban eltakarta a kamerát, majd dulakodás alakult ki a váci stáb és a tiszások között.

A kialakult helyzetről Célpont című műsorunk riportere szerette volna kérdezni Szimon Renátát, ő azonban kerülte a válaszadást.



Néhány óra múlva pedig Magyar Péter közösségi oldalán már azt írta: Szimon Renátát csütörtökön standolása közben megtámadták, egyik stábtagját pedig fojtogatták. Ezután a HírTV-t vádolta meg a pártelnök. Ezzel a megnyilvánulásával Magyar Péter a sokadik támadást indította televíziónk ellen.

Az egyik érintett azonban akkor arról nyilatkozott a HírTV-nek, hogy sem támadás, sem fojtogatás nem történt.

Most pedig Szimon Renáta rendőrségi tanúvallomásából kiderült, hogy