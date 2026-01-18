Összeomlott a Tisza-sztori: Szimon Renáta vallomása porrá zúzta Magyar Péter rágalomhadjáratát

Senki nem szidalmazta és senki nem bántotta, ez derül ki Szimon Renáta rendőrségi tanúvallomásából - értesült a Vác Online. A Tisza párt képviselőjelöltje korábban azt állította, hogy standolás közben megtámadták, egyik stábtagját pedig fojtogatták. Magyar Péter akkor válaszul a HírTV-t vádolta azzal, hogy közvetlenül az állítólagos támadás után érkezett a helyszínre, és egy összehangolt akcióban vett részt.
A Vác Online újságíróját akadályozta munkájában a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje pár nappal ezelőtt, amikor a riporter egy korábbi, váci lakosokat érintő kijelentéséről kérdezte. Szimon Renáta válaszok helyett azonban eltakarta a kamerát, majd dulakodás alakult ki a váci stáb és a tiszások között.
A kialakult helyzetről Célpont című műsorunk riportere szerette volna kérdezni Szimon Renátát, ő azonban kerülte a válaszadást.
Néhány óra múlva pedig Magyar Péter közösségi oldalán már azt írta: Szimon Renátát csütörtökön standolása közben megtámadták, egyik stábtagját pedig fojtogatták. Ezután a HírTV-t vádolta meg a pártelnök. Ezzel a megnyilvánulásával Magyar Péter a sokadik támadást indította televíziónk ellen.
Az egyik érintett azonban akkor arról nyilatkozott a HírTV-nek, hogy sem támadás, sem fojtogatás nem történt.
Most pedig Szimon Renáta rendőrségi tanúvallomásából kiderült, hogy
senki sem szidalmazta és senki sem bántotta a Tisza képviselőjelöltjét.