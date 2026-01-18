Keményen összecsaptak az érvek a háborús finanszírozás kapcsán

A vita első felében Ukrajna támogatásának kérdése került terítékre: a vendégek elemezték a 90 milliárd eurós uniós segélycsomagot és az ukrán fél 800 milliárd dolláros igényét. Gajdics Ottó szerint az Unió a magyar szociális vívmányokat – mint a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés – veszélyezteti azzal, hogy közös hitelfelvételre és megszorításokra akarja kényszeríteni Magyarországot.

A műsor második felében Magyar Péter politikai magatartása és a bírósági döntések utáni „börtönnel való fenyegetőzése” vált központi témává. A résztvevők éles vitát folytattak a hatalmi ágak szétválasztásáról, hangsúlyozva, hogy egy miniszterelnöknek nincs jogköre bárkit is börtönbe záratni.