Felbomlóban a szabályokon alapuló világrend – Bayer, Bogár és Boros kőkemény diagnózisa

Véget ért a szabályokon alapuló, liberális világrend korszaka, és helyét a nyers erőpolitika veszi át – állapították meg a HírFM Háttérkép című műsorának állandó vendégei. Bayer Zsolt, Bogár László és Boros Imre a legfrissebb adásban rávilágítottak: ami eddig a „jog uralmának” látszott, az valójában a Nyugat rejtett diktatúrája volt, ám mára lehullott a lepel. Az adásban szó esett a Huntington-féle civilizációk összecsapásáról, a venezuelai politikai játszmákról, valamint Grönland felértékelődéséről is.