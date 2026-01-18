NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
„Még a végén ránk szavaz” – Orbán Viktor ironikus üzenete Magyar Péternek

Orbán Viktor miskolci beszédében a politikai stabilitás és a „biztos választás” fontosságát hangsúlyozta, miközben éles iróniával illette politikai ellenfeleit. A miniszterelnök szerint a Fidesz adatalapú, tényekre épülő kormányzást folytat, szemben a „kalandorsággal”, ami távol áll tőlük.

  • 2 órája
  • Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A kormányfő külön kitért arra a különös jelenségre is, hogy legfőbb kihívója is a kormánypárt választási üzeneteit használja, ami szerinte odáig is fajulhat, hogy az ellenfél végül saját maga is a Fideszre adja majd le voksát.

 

