Mire számíthatunk a „mocskolódás” 88 napja alatt?

Sulyok Tamás köztársasági elnök kijelölte a 2026-os országgyűlési választások időpontját: április 12-én járulhatunk az urnákhoz. A Civil kör legutóbbi adásában Gajdics Ottó, Horváth Tamás és Kovács András elemezték a ránk váró 88 napos kampányidőszakot, amelyet a szakértők már most a kölcsönös elrettentés és a „politikai atombombák” koraként jellemeznek.