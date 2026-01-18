NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Mire számíthatunk a „mocskolódás” 88 napja alatt?

Sulyok Tamás köztársasági elnök kijelölte a 2026-os országgyűlési választások időpontját: április 12-én járulhatunk az urnákhoz. A Civil kör legutóbbi adásában Gajdics Ottó, Horváth Tamás és Kovács András elemezték a ránk váró 88 napos kampányidőszakot, amelyet a szakértők már most a kölcsönös elrettentés és a „politikai atombombák” koraként jellemeznek.

A beszélgetés során szóba kerültek a közvélemény-kutatók gyanúsan eltérő mérései, a globális átrendeződés veszélyei Venezuelától a Közel-Keletig, valamint az Európai Unió érthetetlen ragaszkodása az Ukrajnának szánt újabb gigantikus segélycsomagokhoz.

 

 

