Kövér László szerint nem csak képviselőket, hanem sorsot választunk 2026-ban

„Káin különböző jelmezekben, de ugyanazzal a romboló szándékkal tér vissza a történelembe” – fogalmazott Kövér László a Bayer show-ban, párhuzamot vonva a múlt századi felforgatók és a jelenlegi ellenzéki szereplők között. Az Országgyűlés elnöke szerint a 2026-os választás nem csupán politikai küzdelem, hanem a magyar jövő, a gyermekeink és unokáink sorsának záloga egy széthulló világrend közepette.

Kövér László hangsúlyozta: Magyarországnak a „mókus esélyével” kell kijutnia az égő erdőből, ehhez pedig pragmatikus, nemzeti érdekek mentén szerveződő politikára és teljes választói mozgósításra van szükség.

A hazai helyzetet elemezve a házelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesz társadalompolitikája az emberek valós igényeiből indul ki, szemben a „zsoldosmunkát végző” baloldallal, amely mindig külföldről várja az útmutatást. A választások kapcsán figyelmeztetett a 2002-es tapasztalatokra: nem elég a felmérésekben vezetni, minden józanul gondolkodó magyarnak ott kell lennie az urnáknál. 

„A kommunisták mind elmennek, legyünk ott mi is” 

– idézte a rendszerváltáskori szlogent, nyomatékosítva, hogy a magyar út lényege a szuverenitás megőrzése és a nemzeti megmaradás biztosítása az összeomló nyugati világ romjai között.

 

 

