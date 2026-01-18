Kövér László szerint nem csak képviselőket, hanem sorsot választunk 2026-ban

Kövér László hangsúlyozta: Magyarországnak a „mókus esélyével” kell kijutnia az égő erdőből, ehhez pedig pragmatikus, nemzeti érdekek mentén szerveződő politikára és teljes választói mozgósításra van szükség.

A hazai helyzetet elemezve a házelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesz társadalompolitikája az emberek valós igényeiből indul ki, szemben a „zsoldosmunkát végző” baloldallal, amely mindig külföldről várja az útmutatást. A választások kapcsán figyelmeztetett a 2002-es tapasztalatokra: nem elég a felmérésekben vezetni, minden józanul gondolkodó magyarnak ott kell lennie az urnáknál.

„A kommunisták mind elmennek, legyünk ott mi is”

– idézte a rendszerváltáskori szlogent, nyomatékosítva, hogy a magyar út lényege a szuverenitás megőrzése és a nemzeti megmaradás biztosítása az összeomló nyugati világ romjai között.