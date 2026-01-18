Menczer Tamás: Kéri László kijelentése a legdurvább tiszás bukta, amit eddig láttunk!

Mohácsi István, a Fidelitas, valamint Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Magyar Péterék Brüsszel elvárásait követve háborúba sodornák az országot.

Mint ismert Kéri László elmondta, hogy Magyar Péter akkor is beleviszi a háborúba a magyarokat, ha ez a magyaroknak nem tetszik. Menczer Tamás úgy fogalmazott, fontos hangsúlyozni, hogy a Fidesz a biztos választás, és a legfontosabb szavak: a béke és Orbán Viktor.

Ez az egyik legdurvább, ha nem a legdurvább tiszás bukta, lebukás, amit eddig láttunk. Kéri világosan elmondja, először is egy óriási tiszás logó előtt ül. És ott ülve elmondja azt, hogy Magyar Péter akkor is beleviszi a háborúba a magyarokat és Magyarországot, ha ez a magyaroknak nem tetszik, és azt is elmondja Kéri, hogy egy tiszás kormány ebből nem is akarna, és nem is tudna kimaradni

- hívta fel rá a figyelmet a kormánypárti politikus.