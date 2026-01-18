„Mérgezi a mindennapjainkat” – Kövér László kemény szavai Magyar Péterről

Kövér László szerint Magyar Péter stílusa mérgezi a mindennapjainkat, és még Jakab Péter korábbi próbálkozásait is alulmúlja. Kijelentette, hogy Magyar egy „Oscar-díjas” színjátékot mutat be, de valójában a háborús maffia brüsszeli ügynöke.

Az Országgyűlés elnökével részletes interjú készült, amely megtkinthető vasárnap este 21 órától a Bayer show-ban.