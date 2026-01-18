„Mérgezi a mindennapjainkat” – Kövér László kemény szavai Magyar Péterről

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a HírTV-ben fejtette ki éles kritikáját Magyar Péterrel szemben. A politikus szerint Magyar „borzalmas pronyó stílusa” példátlan a magyar közéletben, és bár fellépését Oscar-díjas alakításhoz hasonlította, véleménye szerint valójában csak egy Brüsszel által mozgatott egyszerű ügynök, aki a háborús maffiát képviseli.
